Reprodução/Instagram Simony mostra cabelo crescendo crespo após tratamento de câncer

A cantora Simony compartilhou no Stories do Instagram, neste sábado (25), a visita que fez ao cabeleireiro para realizar a manutenção do alongamento de fios que usa desde que iniciou um tratamento contra um câncer de intestino. Ela mostrou também o tamanho que já estão seus fios naturais e contou uma curiosidade: ela, que sempre teve os fios muito lisos, está vendo agora seus cabelos crescerem cacheados.



"Olha o tamanho que está o meu cabelo! Socorro! Está muito grande!", vibra. "Meu cabelo sempre foi superliso. Agora, ele está nascendo todo enrolado. Olha que loucura, depois do tratamento do câncer", falou no vídeo publicado nas redes sociais. Simony ainda mostrou os detalhes de como o alongamento que utiliza desde o início de março é preso aos fios naturais.