Reprodução/Instagram Mulher de Juliano Cazarré celebra melhora da filha após dez dias de internação

"Dez dias de internação, teve muitas preocupações, muitas noites sem dormir, muita oração, muitos exames, nebulizações, remédios, visitas médicas de muitas especialidades, muitas injeções, teve desidratação, infecção, convulsão… mas teve também muito chamego e agora, finalmente, muitos sorrisos! A intensidade de tudo é grande, e no meio disso ainda teve comemoração de 9 meses, uma grande vitória! Maria Guilhermina está bem melhor, graças a Deus, e em breve a gente vai poder levá-la para casa de novo. Obrigada pelas orações e missas, meus queridos, vocês não fazem ideia do quanto nós devemos à fé de vocês. Beijos da família Cazarré", escreveu Letícia Cazarré no Instagram, atuallizando o estado de saúde da filha caçula. A menina foi internada na quarta (15), para trocar a cânula da traqueostomia.

A filha do casal, que ainda tem três meninos e outra menina, nasceu em junho de 2022 com uma cardiopatia congênita rara. A pequena recebeu alta em janeiro após sete meses de internação hospitalar e ficou um período em casa. A mãe compartilhou várias fotos da nova internação e celebrou a melhora do estado de saúde da bebê.