Mesmo fora do line-up, Pabllo Vittar sobe 3 vezes ao palco do Lolla A cantora se apresentou com Pedro Sampaio, com Lil Nas X e com o duo Sofi Tukker

Home

Gente

Celebridades

Mesmo fora do line-up, Pabllo Vittar sobe 3 vezes ao palco do Lolla