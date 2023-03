Reprodução Ludmilla no palco principal do Lolla

Prometendo emendar um hit no outro, Ludmilla abriu seu show no Lollapalooza na tarde deste sábado (25), no Autódromo de Interlagos em São Paulo, ao som de Favela Chegou. Com um corset vermelho e botas da mesma cor, a cantora promete sacudir o festival com suas músicas dançantes. Esta é a primeira vez que a cantora se apresenta no festival. Ela promete entregar tudo com um setlist que conta com seus grandes hits e hinos do álbum #Vilã, lançado nesta sexta-feira (24).