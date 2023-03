Reprodução Daniel Radcliffe espera o primeiro filho com a namorada Erin Darke

Segundo o site ‘Us Magazine, o ator Daniel Radcliffe, o inesquecível Harry Potter, está esperando seu primeiro filho com a atriz Erin Darke. A informação também foi publicada neste sábado (25) pelo jornal britânico The Sun. Um representante de Erin confirmou que ela e Daniel estão esperando seu primeiro filho juntos.

“Daniel está tão animado por ser pai. Seu relacionamento com Erin é realmente especial e todos acham que serão pais incríveis. Eles guardaram segredo até agora, mas ela não pode mais esconder sua barriga", disse uma fonte próxima do casal.

O ator de 33 anos conheceu sua namorada no set do filme Kill Your Darlings, em 2012 e disse que foi amor à primeira vista. Embora eles tenham mantido o relacionamento privado, Daniel se abriu em uma entrevista sobre a primeira vez que se conheceram. "Será uma história incrível para contar aos nossos filhos um dia por causa do que nossos personagens fazem uns com os outros. Nossos personagens estão se encontrando e flertando um com o outro, então há esse tipo de doce registro de nós apenas nos conhecendo e flertando", disse ele.