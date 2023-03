Reprodução/Instagram Ex-paquita, Bárbara Borges se emociona ao reencontrar Xuxa

"Que emoção viver esse momento💛 Amo muitoooo.Celebração do niver da rainha @xuxameneghel🤟🏼 @naviodaxuxa", escreveu Bárbara Borges em seu instagram ao registrar o encontro com a rainha dos baixinhos, no navio que celebra os 60 anos da apresentadora.

As duas posaram juntas para fotos neste sábado, 25/3, em alto-mar. Para quem não se lembra, a campeã de "A Fazenda 14" foi paquita da New Generation, entre 1995 e 1998.

Iran Malfitano, namorado de Bárbara, também estava por lá e aproveitou para fazer o seu registro ao lado da rainha dos baixinhos.