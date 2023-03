Reprodução Mel Maia explica show cancelado de MC Daniel em prostíbulo: 'Diarreia'

A atriz Mel Maia apareceu nos Stories do Instagram para explicar o boato de que ela teria proibido um show do namorado MC Daniel. Nesta sexta-feira (24), Mel Maia negou ter pedido para cancelar a apresentação do MC em um prostíbulo em São Bernardo do Campo.

Na rede social, Mel Maia se mostrou irritada com a situação divulgada pelo colunista do Metrópoles, Leo Dias. Ao lado do namorado, a atriz explicou o verdeiro motivo do cancelamento.

"O que esperar dessa pessoa? Coisas boas? Óbvio que não vai ser. Dani, eu obriguei a cancelar? Eu nem sabia desse show, eu fiquei sabendo agora pelo Leo Dias, ele não precisa ficar me dizendo cada show que ele faz, eu não obriguei nada", rebateu.

"Vou ter que assumir, fiquei com diarreia", confessou o artista.

A atriz aponta que a matéria divulgada é mentira e mostra uma suposta conversa com a equipe do colunista. Nas mensagens, MC Daniel teria respondido o motivo do cancelamento. "Passei mal, sem dormir, sem comer, fiquei com diarreia, fala a verdade", escreveu o cantor.