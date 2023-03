Reprodução/Facebook MC Marcinho

MC Marcinho, de 45 anos, se recupera bem após cirurgia para troca de marca-passo, dispositivo que ajuda a regular os batimentos cardíacos. A notícia foi divulgada pela equipe do cantor pela conta oficial do Instagram na tarde de sexta-feira (24).



“Nosso príncipe do funk, MC Marcinho, acabou de sair a cirurgia cardíaca. E, graças a Deus, foi um sucesso. O quadro está estável. Em breve, ele estará de volta. Muito obrigada a todos que estavam na torcida", afirmou a equipe.





Depois de compartilhar uma mensagem pedindo ajuda na última segunda-feira (20), Marcinho recebeu o apoio de vários amigos famosos nos comentários, que cobraram da empresa Bradesco Saúde um posicionamento em relação à demora na liberação da operação. Pocah, Naldo, Bruno Cardoso do Sorriso Maroto, Valesca Popozuda, Dudu Nobre e Buchecha pediram atenção e profissionalismo da empresa para atender o cantor.

Após sofrer um princípio de infarto em 2019 e orientado pela equipe médica a colocar um marca-passo em julho de 2021, MC Marcinho revelou estar enfrentando dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia e precisando de ajuda até mesmo para se locomover da sala para o quarto. Em decorrência disso, o cantor estava afastado dos palcos há um mês e vinha cancelando shows frequentemente.





