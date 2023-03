Reprodução/Instagram Hailey Bieber se pronuncia após apoio de Selena Gomez

Será que a briga acabou? Após Selena Gomez usar as redes sociais para pedir o fim das mensagens de ódio contra Hailey Bieber , foi a fez da modelo agradecer pelo apoio da cantora.

Através dos Stories do Instagram, a esposa de Justin Bieber deu mais detalhes dos bastidores da polêmica envolvendo as duas e sua melhor amiga, Kylie Jenner.

"Quero agradecer a Selena por falar, já que ela e eu temos discutido nas últimas semanas como superar essa narrativa contínua entre mim e ela. As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial", começou ela.

Hailey comentou sobre os lados negativos e positivo das redes sociais. "Embora as mídias sociais sejam uma maneira incrível de se conectar e construir comunidade, momentos como esse só criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas. As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de forma diferente do que se pretendia. Todos nós precisamos ser mais atenciosos sobre o que postamos e o que dizemos, incluindo eu mesma", completou.

Por fim, a modelo afirmou que acredita que esse seja o fim da briga entre as duas. "No final, acredito que o amor sempre será maior do que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão", concluiu.

Além disso, Hailey Bieber retribuiu o follow que Selena lhe deu na manhã desta sexta-feira (24).

Reprodução/Instagram Hailey Bieber





