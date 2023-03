Reprodução 'AUÊ' repercute volta de brothers na repescagem do BBB 23

Nesta sexta (24), o 'AUÊ' vai repercutir o retorno dos dois ex-participantes para a casa do BBB 23 . Com últimas semanas bem agitadas, não vai faltar assunto sobre o reality da TV Globo e o mundo do entretenimento.

A atração apresentada pelo editor Kadu Brandão recebe as repórteres Larissa Albuquerque e Natalia Queiroz para discutir os temas atuais.

Leia também Soberba e falta de jogo eliminam Fred Desimpedidos do BBB 23





O AUÊ tem transmissão ao vivo, às 12h, no YouTube do Portal iG, com retransmissão nas redes sociais.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Acompanhe o "AUÊ" às 12h, no YouTube, ou pelas redes sociais do portal.