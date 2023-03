Reprodução Vídeo: Gustavo do 'BBB 22' zomba choro de Fred Nicácio e web reage

O ex-participante do "BBB 22", Gustavo Marsengo, foi criticado após gravar um vídeo utilizando o áudio do choro de Fred Nicácio do "BBB 23". O médico participante da atual edição lamentava a ocorrência de racismo quando começou a chorar nesta quarta-feira (22).

Nos Stories do Instagram, Gustavo aparece na academia acompanhado da namorada, também ex-BBB, Laís Caldas. O influenciador aparece com um pano fingindo enxugar as lagrimas enquanto encena o áudio de Nicácio chorando.

"Parece um pesadelo, parece um pesadelo esse lugar, eu acordei e não estava acreditando que estava aqui dentro, olhando essas pessoas. Essas pessoas fizeram mal para mim num nível muito grande, elas me machucaram demais", desabafa Fred, referindo-se a Key Alves, Gustavo Cowboy e Cristian que supostamente praticaram racismo religioso contra o participante.

Nas redes sociais, a atitude de Gustavo não foi bem vista. Internautas apontaram que o ex-BBB foi desrespeitoso ao zombar de um desabafo e de uma situação séria que envolve racismo.

"Um branco minimizando a dor de um preto que passou por racismo, não foi legal isso", apontou uma internauta. "Lá vem o branco ridicularizando uma dor que nunca será dele", criticou outra.

"'Mania horrorosa de ficar invalidando sentimento alheio, ele sofreu racismo e ninguém pode julgar o que ele sente", defendeu uma terceira.

Embora o vídeo tenha sido muito criticado, teve seguidores que interpretaram de outra forma, como se Gustavo tivesse utilizado o áudio para reclamar da academia e da atividade física.

"Pelo que entendi, ele está usando o áudio para fazer piada com a academia, não? Achei que era normal usar áudio para fazer trend", comentou um perfil.