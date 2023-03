Reprodução/Instagram Irmão de Sabrina Sato manda mensagem de apoio após fim da união com Duda Nagle

O irmão de Sabrina Sato usou as redes sociais para comentar o fim do relacionamento da apresentadora com Duda Nagle . A notícia foi dada pelo ex-casal através dos perfis do Instagram.

Karin Sato abriu o coração ao apoiar a decisão da irmã e do ator.

"Vai doer. Você vai passar por momentos e situações desafiadoras. Você vai pensar que é o fim, mas Deus sorri, te abraça e te mostra um começo. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele vê a tua dor. A tua angústia. A tempestade vai passar. Você vai ver coisas lindas. Deus está com você. Prepare-se para viver extraordinário", publicou ele nos Stories do Instagram. O empresário marcou as irmãs, Sabrina e Karina, e a mãe, Dona Kika.

Mais cedo, Sabrina Sato e Duda Nagle apareceram nas redes sociais para dar a notícia da separação. Eles são pais de Zoe, de quatro anos.

