Reprodução/Instagram Lindsay Lohan anuncia gravidez do primeiro filho

Lindsay Lohan pegou os seguidores de surpresa nesta terça-feira (14) ao anunciar a sua primeira gravidez! O bebê é fruto do relacionamento da atriz com o marido, Bader Shammas.

Aos 36 anos, a artista publicou uma foto com uma roupinha de bebê com a frase: "Está vindo!".

Para o site TMZ, o ícone de Meninas Malvadas celebrou a notícia. "Estamos muito animados para nosso novo membro da família chegar! Estamos ansiosos por este novo capítulo em nossas vidas", disse ela.







Lindsay e Bader assumiram o namoro em 2020 e o noivado no ano seguinte. Em 2022, os pombinhos se casaram.

"Eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Você me encontrou e sabia que eu queria encontrar felicidade e graça, tudo ao mesmo tempo. Estou chocada que você é meu marido. Minha vida e meu tudo. Toda mulher deveria se sentir assim todos os dias", escreveu a Lindsay.

