Fábio Porchat ironiza comentário sobre mudança brusca de GKay

A influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como GKay, apresentou uma mudança visual brusca após ficar um tempo longe das redes sociais. Nesta terça-feira (14), internautas apontaram que o conflito de Fábio Porchat com a influenciadora teria motivado a mudança. O humorista debochou da hipótese.

No Twitter, usuários comentaram as últimas fotos de GKay, em que ela está em Los Angeles passeando pelo letreiro de Hollywood. Desde a confusão com Porchat, GKay retirou preenchimentos do rosto e aderiu um estilo mais conservador, comparado ao anterior.

"Quanto será que o Fábio Porchat cobra para me esculachar para eu aprumar minha vida?", brincou uma internauta.

"Vou te passar a tabela de preços por DM", respondeu o humorista, ironizando a hipótese.

"Nunca te pedi nada @FabioPorchat, me esculacha!", respondeu outro. "Já está com a agenda aberta? Posso marcar meu horário?", comentou outro, entrando na brincadeira.



Em 2022, Fábio Porchat e GKay viveram uma polêmica após o humorista dizer que Jô Soares havia morrido para não ter que entrevistar a influenciadora. Após a piada, GKay fez um desabafo nas redes sociais lamentando a situação.

Em contrapartida, Fábio Porchat publicou um vídeo em que rebate o desabafo de GKay.