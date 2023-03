Foto: Reprodução/Instagram Gretchen rebate comentários de haters: 'Vai ser bloqueada'





A cantora Gretchen resolveu usar as redes sociais na tarde deste domingo (12) para rebater diversos comentários de haters que vinha recebendo em algumas postagens no Instagram.



Visivelmente chateada, Gretchen afirmou que não irá tolerar mais agressões no perfil do Instagram e fez um verdadeiro "exposed" dos haters, através dos Stories do Instagram.













A cantora iniciou já afirmando que iria expor alguns perfis que fizeram comentários maldosos nas publicações dela, e ressaltou que todos serão bloqueados e expostos. "Todas as postagens que vou colocar agora são de pessoas que terminei de bloquear. 'Ah, não responde, deixa pra lá'. Não deixo pra lá. A rede social é minha, se ela entra aqui e fala o que ela fala, ela vai ser bloqueada, vai ser excluída e vai ser exposta.", iniciou ela.

"Eu não tenho obrigação de ficar vendo comentários ridículos sobre meu rosto, minha boca, meu corpo... Para os que não são seguidores, já sabem o caminho. Nem vem porque vai ser bloqueado.", completou Gretchen.

Gretchen ironizou afirmando que enquanto muitos haters fazem comentários maldosos da boca e do rosto da artista, ela estará em Amsterdã fazendo show. "Pra vocês que estão preocupados que minha boca está assim, meu rosto está assado... pois bem, semana que vem estou indo pra Amsterdã fazer show. Onde será que essa pessoa está? Eu estava em Cascais fazendo show... preocupada mesmo com eles...", disse a cantora.

















































Esta não é a primeira vez que a cantora rebate comentários de haters nas redes sociais, recentemente, Gretchen desabafou após muitas mulhers falaram mal da aparência da artista. "Estou aqui vivendo minha vida plena enquanto vocês, mulheres infelizes, recalcadas, mal amadas, estão cuidando da minha vida. Em pleno final de semana [vocês] vêm até reclamar da calça que uso. Como tenho tempo livre, estou bloqueando todo mundo. Eu faço questão que na minha rede social só fica quem eu quero", afirmou ela.



"O cabelo é meu, não é teu. Está te incomodando em quê? Uso o cabelo como eu quiser. O cabelo graças a Deus voltou, não tem mais falhas. Esse é o meu cabelo de verdade. Agora eu vou começar a usar laces para poder deixar meu cabelo crescer de verdade, porque ele está bem forte", completou a cantora.