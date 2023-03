Reprodução Brenda Paixão explica aparição com Matheus Sampaio: 'Está forçando'

A influenciadora Brenda Paixão publicou uma mensagem nesta segunda-feira (13) explicando para os seguidores a aparição com Matheus Sampaio no último final de semana. No Instagram, Brenda reafirmou o término com o ex e relatou que Matheus estaria 'forçando a barra' em um momento de fragilidade dela, que perdeu a avó recentemente.

No último sábado (11), Brenda e Matheus estavam juntos no mesmo estabelecimento. A aparição aconteceu após Brenda fazer uma sequência de Stories dizendo que ele estaria 'infernizando' ela. A reaproximação fez internautas questionarem as declarações da influenciadora.

"Eu estava em outro lugar e ele já estava com minha família nesse lugar. Olhem minha cara nas fotos! Eu não estava feliz! Mas ele veio sem me avisar, ele fez fiasco no shopping e foi para casa da minha mãe onde estavam as coisas dele. Eu tive que encontrar a minha família e ele já estava lá", iniciou.



Brenda pede para os internautas pararem de atacá-la e duvidar da situação exposta por ela. "Ele se aproveitou do meu momento de fragilidade. Tentem me entender, eu perdi minha vó, eu estou muito vulnerável. Eu falei para ele que não queria mais e mesmo assim ele veio. Eu juro que não tô fazendo ninguém de palhaço, eu não estou bem, eu só preciso de paz!".

"Nos não estamos juntos, ele que está forçando a barra. Eu já vinha sofrendo com a minha vó indo embora, agora ela se foi mesmo... e eu estou destruída. E ele ainda faz barraco comigo no shopping e eu ainda tenho que dar de cara com ele junto com a minha família", relata a influenciadora, dizendo que só quer ficar sozinha em paz.