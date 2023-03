Reprodução/Instagram Aline Campos esbanja charme em cliques

A atriz e bailarina Aline Campos aproveitou o domingo (12) para renovar as energias em um passeio de barco no Rio de Janeiro. Pelo Instagram, ela compartilhou alguns registros do passeio usando biquíni fio-dental preto, arrancando elogios dos seguidores.

"Daqueles dias especiais. Gratidão vibrando forte para começar a semana!", escreveu a atriz.

“Musa!”, “Deusa demais!” “Linda!” e “Dona da minha cabeça” foram alguns dos elogios de seguidores mais exaltados.

