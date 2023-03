Reprodução/Instagram Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, exibe corpão em fotos

A influenciadora de 47 anos, Viviane Di Felice, mas de Viih Tube, compartilhou fotos de biquini enquanto relaxa em uma piscina na tarde deste sábado (11), em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

+ Entre nocanal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Nos stories, a futura avó de Lua, filha de Viih Tube com o ex-BBB Eliezer, mostrou imagens do resort de luxo em que está hospedada, onde as diárias podem passar de R$ 2,2 mil.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.