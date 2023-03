Reprodução/Instagram Vitória Strada arranca suspiros ao posar em fotos de biquini

A atriz Vitória Strada esbanjou charme e encantou seus seguidores nas redes sociais, neste sábado (11) ao compartilhar fotos de um passeio de lancha em um dia ensolarado na companhia de amigos.

Nas imagens, vestindo um biquini verde e cavado, ela aparece ao lado da noiva, Marcella Rica, e das atrizes Agatha Moreira e Anna Rita Cerqueira. Na legenda, ela brincou: “Veste um ̶c̶r̶o̶p̶p̶e̶d̶ biquíni e reage”.

Nos comentários, o seguidores não pouparam elogios como "Linda!", "Maravilhosa!" e "Perfeita!", para a atriz. “Verdades Secretas demais para a minha vida de fofoqueira”, comentou uma seguidora.

