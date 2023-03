Reprodução/ Instagram Rafaella Santos

Rafaella Santos mostrou os preparativos para a festa de aniversário dela no Instagram. A irmã de Neymar fará a celebração no sábado (11) na mansão que divide com a mãe Nadine.

A casa fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade e foi comprada por R$ 14 milhões. Rafaella ainda não tem lugar dela para morar e, então, divide a mansão com a mãe.

Para se instalar no local, Rafaella fez um quarto novo no imóvel, que foi decorado em preto e branco, com as iniciais, RS. Já, para a festa a influencer contratou o artista plástico e grafiteiro Luan Ribeiro para decorar a casa. Ele fez um desenho que mistura o rosto de Rafa, Beyoncé, uma boca e a frase Drama Queen (rainha do drama), colocando o ano de nascimento de aniversariante, 1996.

Rafaella também preparou lembrancinhas para os convidados, como copos com as iniciais dela e um toy art desenvolvido especialmente para a ocasião.



