Igor Rickli e filho de Aline Wirley mudam de casa: 'Decisão difícil'

Enquanto a cantora Aline Wirley segue confinada no "BBB 23", o marido Igor Rickli e o filho Antonio se planejam para construir outro lar para a família. Nesta sexta-feira (10), o ator exibiu detalhes do novo terreno e revelou que o motivo da mudança é para garantir uma segurança mais eficiente. A casa do casal foi assaltada em 2020.

Em tom de despedido, Igor Rickli publicou um texto exaltando a antiga moradia e confessando que a decisão de se mudar foi dolorosa.

"Tudo novo de novo… Foi uma decisão difícil sair do Alto porque sempre fomos apaixonados pelo espaço que nos abraçou com muito amor por esses 13 anos. Mas depois do assalto, nos vimos expostos e não restou opção senão buscar segurança pro Antônio, nosso precioso, para família!".

A mansão do casal está localizada no Alto da Boa Vista, rodeado pela vegetação da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Doeu, chorei bastante porque imaginava que envelheceria sentado naquele piscinão que construí a duras penas, mas a vida nos surpreendeu com um presente. Um novo espaço tão abundante de natureza quanto o antigo."

"E aqui, nesse terreno florido (que a Aline é apaixonada) começa uma nova etapa da nossa história. A edificação de um novo lar… e para esse eu escolho a tônica da alegria sempre presente. E olhando pro Alto, se Deus quiser, a gente realiza também o sonho de transformar a casa num espaço holístico levando cura e acalento para muitas almas assim como nós tivemos para as nossas. Confio no Universo", finalizou.