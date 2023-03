Reprodução/Instagram Aos 47 anos, viúva de Leandro mostra barrigão da quinta gravidez

Andréa Mota atualizou os seguidores da sua quinta gestação e exibiu o barrigão. A viúva do cantor Leandro, da dupla com Leonardo, está esperando um fruto do seu relacionamento com empresário Fernando Alves Carmo.

Pelos Stories do Instagram, a empresária dividiu uma foto com um vestido deixando a barriga em evidência.

"No forninho", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Andréa e Leandro são pais de dois filhos, Lyandra e Leandrinho. Ela também tem mais dois herdeiros e é avó de dois meninos.

O cantor morreu em 1998 em decorrência de um câncer. Os dois estavam juntos quando ele foi diagnosticado com a doença.

