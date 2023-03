Foto: Reprodução/Instagram Pedro Sampaio grava com Lulu Santos em estúdio: 'Segurando as lágrimas'





O DJ Pedro Sampaio compartilhou nas redes sociais uma foto do encontro com o cantor Lulu Santos em um estúdio de gravações nesta quinta-feira (8).

Pedro aproveitou para compartilhar um texto elogiando o cantor e afirmou que Lulu é uma fonte de inspiração.















"Estou até agora segurando as lagrimas. Lulu, você me inspira de todas as formas! Sua música me encoraja a ser quem eu sou, me incentiva a ser uma artista cada vez melhor e me mostrou o quanto uma obra pode ser tão simples e tão complexa ao mesmo tempo! Obrigado por tamanha generosidade comigo hoje! Nunca vou esquecer desse dia!", escreveu Pedro Sampaio na legenda da publicação.

a publicação, Lulu Santos aparece gravando um suposto novo feat entre os dois, e em um momento, ele chega a gravar o famoso bordão do DJ: "PE-DRO SAM-PAIO". "E pra quem tá curioso, em breve vocês vão saber o que a gente fez aqui!", escreveu o DJ.





































Diversos amigos de Pedro Sampaio e celebridades comentaram na publicação enaltecendo a mais nova amizade. A cantora Anitta, que possui parcerias com os dois cantores, comentou na publicação. "Que tudo", escreveu ela. Seguida de um internauta que enalteceu o feat da dupla. "Vem ai o hino da bissexualidade e amor", escreveu ele.