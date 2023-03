Foto: Reprodução/Instagram Gabi Brandt atualiza fãs de nova gestação e ressalta não ser mãe solo





A influenciadora Gabi Brandt decidiu fazer um bate-papo com os seguidores nas redes sociais, após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Gabi atualizou o atual estado da terceira gestação, quando o bebê nascerá, e do aumento de peso.



Ela já é mãe de Davi, de 3 anos de idade, e Henri, de 2 anos com o cantor Saulo Poncio. O casal está separado desde janeiro de 2022.













"Você ganhou quantos quilos nas gestações?", questionou um internauta. "Davi:12 quilos. Henri: 14. Baby 3: contando ainda", disse Gabi Brandt ressaltando estar na 29ª semana da gestação. Outro seguidor questionou para quando será o nascimento da criança e Gabi respondeu de forma direta. "Maio", disse ela.

Gabi ressaltou não ser mãe solo. "O termo 'mãe solo' engloba aquela mãe que cuida, alimenta e é a única responsável física, social, sentimental e financeiramente por aquela criança. 18 de jul. de 2022. "Então não. O papai é presente na vida deles em todos os sentidos!", disse ela.

A influenciadora finalizou afirmando que os filhos possuem as próprias escolhas referente ao nome do novo irmãozinho. "O Davi quer que chame 'Davizinho spider- man'. O Henri já nomeou de 'nenê' e nada mais tira isso da cabeça dele", finalizou ela.