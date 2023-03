Reprodução Influencer Fabi Santina relata aborto espontâneo do segundo filho

A influenciadora Fabi Santina, irmã de Niina Secrets, publicou um relato nesta quarta-feira (8) desabafando a perda do segundo filho. No Instagram, ela revelou ter sofrido um aborto espontâneo do bebê, fruto do relacionamento com o apresentador Leandro Munhós.

"Sem dúvida, essa é a postagem mais difícil que eu já fiz na minha vida. No último mês, eu vivi uma montanha-russa de emoções. Vivi a felicidade de descobrir uma gravidez, muito desejada, do segundo filho. Vivi a alegria de sonhar, fazer planos, pensar em nomes, detalhes, signos, quartinho. Vivi a animação de contar esse sonho para algumas pessoas próximas. Vivi a incerteza de um futuro, com alguns resultados fora do esperado. Vivi o medo, a ansiedade, a dúvida. Vivi a agonia da espera, vivi a esperança, a fé, a força do acreditar, principalmente quando a Gigi começou a levantar minha blusa, falar neném e deitar e dormir na minha barriga toda noite, sem ninguém pedir ou ensinar", iniciou.

"Vivi um mix de querer acreditar que tudo daria certo e, ao mesmo tempo, querer ser realista e pé no chão. Vivi momentos únicos falando com a barriga, pedindo para que esse serzinho que aqui estava continuasse ali, firme e forte, porque já era muito amado. Vivi o pânico de, no fundo, saber o que estava acontecendo, mas não querer acreditar quando acordei com cólica e sangramento. E, então, vivi a tristeza de saber que eu nunca conheceria esse neném, que partiu. Como eu disse para Gigi, virou estrelinha", lamentou.

A influenciadora finaliza agradecendo o apoio dos seguidores, a parceria do marido e a companhia inocente da primogênita. "Sei que Deus sabe de tudo e foi como tinha que ser. Mas preciso de um tempo para conseguir absorver tudo que vivi e que não vou viver".