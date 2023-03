Reprodução/Instagram Ratinho processa ex-BBB após acusação de traição: 'Justiça'

Ratinho abriu um processo contra Ariadna Arantes após ela insinuar que o apresentador traiu a esposa nos bastidores do programa no SBT.

A ex-BBB fez um desabafo nas redes sociais e entregou detalhes sobre a ação.

No perfil do Instagram, a influenciadora se posicionou ao publicar um depoimento.





"A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco", opinou ela. "O que posso fazer agora é ficar quieta, esperar ver o que vai dar esse processo. O mais impressionante é que a pessoa já ofendeu em rede nacional muitas pessoas. Mas um comentário meu, em meio a milhares no Instagram, fez ele me processar", completou ela.

Ariadna também apontou que Ratinho sempre se envolve em polêmicas. "Já vi ele ofender a Pabllo [Vittar], o Thammy [Miranda], fazer crítica a beijos gays em novelas, e, recentemente, se envolveu em polêmica com linguagem neutra", relembrou ela.





