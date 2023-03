Reprodução Carol Dias desabafa após engordar 15 kg; veja antes e depois

A ex-Panicat Carol Dias compartilhou no Instagram estar passando por um processo de delicado de autoestima. A consultora financeira desabafou sobre ter engordado 15 kg nos últimos dois anos e relembrou a silhueta da época do "Programa Pânico".

"Como todos devem saber, eu acabei engordando 15kg nesses dois últimos anos, e isso me fez muito mal fisicamente e psicologicamente. Estudei muito, trabalhei muito e não priorizei minha saúde. Aquela mulher alegre, que sempre gostou de sair, ir na praia, começou a deixar de ir nos lugares com medo e vergonha, não queria tirar fotos, não entrava mais em nenhuma roupa (na verdade, elas estão todas aqui, porque eu vou voltar a usar). Comecei a ter indisposição, problemas de saúde, como um início de diabetes, colesterol alto e não conseguia nem sequer mais treinar, que é algo que eu sempre amei e sempre me dediquei", relatou.

Ex-integrante do grupo de Panicats, do Programa Pânico, Carol relembrou a silhueta da época e confessou ter tido atitudes que prejudicaram a saúde dela.

"Eu já fui, sim, uma das mulheres mais 'gostosonas' do Brasil, não é verdade? Estou me achando agora, mas ninguém tem a menor ideia do que passei para estar ali… me entupi de remédios, inclusive para depressão, para dormir à tarde, à noite e vivia dopada... Decidi buscar por um emagrecimento saudável, busquei a ajuda do meu médico e da minha nutri e começar do zero, mas chegar no dez com toda minha disciplina e dedicação de sempre", relembrou.

A modelo compartilhou fotos do corpo atual e pediu para que os seguidores fossem gentis com ela, pois está vivendo um momento de fragilidade.

"Teremos momentos delicados, de choro, mau humor, risadas e de muito orgulho. Peço absoluta empatia comigo e com os colegas aqui que também se sentem tristinhos. Isso abala muito o emocional e não é hora disso! Vamos nos apoiar e deixar palavras de apoio. O caminho não é fácil, nunca foi para nada, então não vamos machucar ninguém, combinado? Amo vocês!", finalizou.

Confira o antes e depois: