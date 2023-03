Reprodução/Instagram Daiana Garbin desabafa sobre mudança de hábito em semana difícill

Nesta quinta-feira (2) Daiana Garbin apareceu nas redes sociais para dividir um momento difícil que está passando. A esposa de Tiago Leifert falou da mudança de hábito que iniciou antes do nascimento da filha, Lua.

A jornalista contou que mudou a sua relação com a meditação após o diagnóstico de câncer nos olhos da herdeira.





"Oiê! Estou sentadinha aqui no chão do meu quarto porque estava meditando e fiquei com vontade de gravar esse vídeo para vocês. Já contei para vocês que estou tentando retomar minha prática diária de meditação", disse ela.

Na sequência, a apresentadora contou que sempre que tentava tirar o momento para relaxar a mente era tomada por muita angústica. Daiana explicou que a prática é resultado dos acontecimentos atuais da vida.

Sem dar detalhes, ela comentou que a última semana foi "muito difícil" e revelou que teve uma atitude inesperada. "A prática é uma amostra do seu estado emocional naquele momento. Então hoje é um dia que estou muito ansiosa, hoje é um dia muito importante, essa semana tem sido uma semana difícil e sentei para meditar, não conseguia me concentrar, os pensamentos divagando muito, uma necessidade de responder imediatamente aos impulsos de mexer o corpo, de coçar a cabeça, de mexer a perna, esticar o braço, mexer o pescoço, uma inquietude muito grande, uma ansiedade muito grande, uma angústia".

"E aí, quando percebi que estava assim, decidi trocar a prática. Em vez de tentar ficar numa prática de postura sem me mexer, comecei a fazer uma prática de autocompaixão. Então comecei a tocar o meu peito com a palma da minha mão, comecei a tocar o meu rosto e tentar acolher tudo o que eu estava sentindo. E aí me fez muito bem", completou ela.





