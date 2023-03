Reprodução Murilo Huff curte férias com namorada em Orlando e fãs mostram apoio

O cantor sertanejo Murilo Huff está curtindo as férias visitando parques temáticos em Orlando, nos Estados Unidos. O ex da cantora Marília Mendonça, com quem teve o pequeno Leo, de 3 anos, aproveitou a viagem para passear com a atual namorada, a médica goiana Nicole Melo.

No perfil do Instagram, Murilo foi discreto ao postar uma foto com todos os companheiros de viagem, no entanto, fãs notaram a presença de Nicole. No perfil da médica, ela também registrou alguns momentos no parque de diversões.

Embora Murilo e Nicole evitem os holofotes, a relação já acontece há um tempo. Eles começaram a sair em maio de 2022, e em agosto já estavam saindo como um casal. Os dois tiveram um breve termino, mas logo reataram.

Em janeiro deste ano, Murilo e Nicole curtiram férias em Fernando de Noronha.

Nos comentários, fãs incentivaram o namoro do cantor com a médica. "Seja feliz, posta foto com sua namorada Nick, todo mundo sabe que você está com ela aí, não liga para o que as pessoas dizem não. Vocês são lindos juntos", comentou uma seguidora.

"E o Brasil todo só esperando uma fotinho de casal em Orlando 😍 aproveitem", escreveu outra.