A modelo Luiza Ambiel, ex-participante de "A Fazenda 12", causou alvoroço na web, nesta quarta-feira (1º), ao dar uma dica sexual inusitada. Em um vídeo, Ambiel explica que usa óleo de coco "na portinha da 'xeron' [vagina]" em dias de pouca lubrificação íntima.

"Toda vez que você se hidratar, for dar o trisco [transar], passa o óleo de coco na portinha da xeron. Não fica o cheiro, viu, e ajuda naqueles dias em que a gente não está muito lubrificada, ressecada, preocupações, enfim", disse Luiza Ambiel.



A ex-banheira do Gugu ainda entregou que a dica não era para ser compartilhada, pois era segredo. "Quem me deu essa dica de passar o óleo de coco na portinha, pediu para eu não contar para ninguém. Estou logo contando para vocês, porque as mulheres precisam parar com rivalidade", comentou Luiza Ambiel, afirmando não gostar de rivalidade feminina.



A dica dividiu opiniões na web. "Pelo que sei, não pode usar óleo de coco la se for usar camisinha de látex, ele vai acabar com a camisinha", escreveu um internauta. "Portinha da Sheron foi boa, Luiza!", se divertiu uma fã.

No entanto, a dica de Luiza Ambiel não foi aprovada pelo médico Carlos Moraes, ginecologista e obstetra pela Santa Casa/SP. "De uma maneira geral, nós não recomendamos que os pacientes usem óleo de coco como lubrificante. Pode melhorar, facilitar a penetração, mas tem um risco grande se o homem estiver usando um preservativo a base de látex de se romper. E eventualmente a paciente fica exposta às doenças sexualmente transmissíveis e mesmo a gestação", explicou Carlos Moraes.

O profissional ainda deu uma dica aos fãs da modelo. "Sempre os mais seguros são os preservativos a base de água, que não rompem e funcionam bem como lubrificante", completou.