Apoiador de Bolsonaro, Roberto Justus critica ex-presidente: 'Covarde'

O empresário Roberto Justus fez diversas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante participação no Programa Pânico na última segunda-feira (27). Apoiador do político, Justus chamou o ex-chefe do executivo de covarde e o culpou pela vitória do presidente Lula nas urnas.

"[Ele fez] tudo errado. Saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, não voltou até agora, não falou com ninguém e quando falou foi uma decepção”, refletiu o apresentador.

Desde o fim do ano passado, Jair Bolsonaro está passando um tempo com a família em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. O ex-presidente também não compareceu à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante o programa, Roberto Justus culpou as atitudes de Bolsonaro como fator que promoveu a vitória de Lula nas urnas.

“Quem devolveu o Brasil para o Lula e para o PT foi o Bolsonaro, com as bobagens que ele fez e disse e que não precisava."

“[Bolsonaro] ouve pessoas erradas. Carluxos da vida, que estão belicosos, que querem bater em todo mundo”, completou, criticando a influência do filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro.

Roberto Justus, sobre Bolsonaro: 'foi covarde'. O óbvio, a quem não foi abduzido por um culto à personalidade. pic.twitter.com/0gOyqOpJzV — Freder Kamen (@FrederKamen) February 28, 2023