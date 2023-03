Reprodução/Instagram João Guilherme publica fotos quentes com Gabriela Versiani e enlouquece fãs

João Guilherme pegou os seguidores de surpresa ao compartilhar fotos íntimas com Gabriela Versiani nesta terça-feira (28).

O ator relembrou registros quentes com a influenciadora, porém, garantiu que é somente uma amizade colorida.

Na primeira imagem, o filho de Leonardo e a morena posam com as línguas se encostando. Já na segunda, eles aparecem bem agarradinhos.

"Retratos de amor que virou amizade (?)", escreveu ele na legenda da publicação.

Gabi fez questão de comentar o post do amigo. "No final a amizade sempre prevalece!!! Amo você João", declarou ela.

Amigos e internautas lotaram os comentários com elogios aos dois. "Pois queria ser os dois", disse uma seguidora; "Queria uma amizade dessa", pediu outra; "Eu shippava", comentou uma terceira.

