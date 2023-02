Reprodução Ex que tirou virgindade de príncipe Harry põe a venda item inusitado

Sasha Walpole, colega antiga de príncipe Harry e quem assume ter sido a primeira mulher a ter relação sexual com membro da realeza britânica, colocou um antigo presente do ex-affair à venda: uma boneca da personagem Miss Piggy, com os seios enchidos por papel seda.

O presente teria sido dado por Harry no aniversário de Sasha. Ele havia ganhado o item em Thorpe Park, em Surrey, Inglaterra, e o deu a colega em comemoração aos 19 anos dela. "Muito amor, Baz. PS: Obrigado por tudo", escreveu no bilhete utilizando o apelido da época.

A boneca está listada no eBay com o lance mais alto de pouco mais de US $ 2.000, aproximadamente R$ 10 mil.

Segundo Sasha, o dinheiro arrecadado deverá ser destinado às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria.

No anúncio, ela chama a boneca de "um pedaço colorido da história real", já que Harry a deu na noite em que teria perdido a virgindade.

“Espero que esta peça colorida de memória real seja um grande ponto de discussão para quem vencer e contribua para aliviar o desastre na Turquia e na Síria – uma questão muito mais importante do que os príncipes e seus amantes”, escreveu na descrição.

Harry admitiu no livro de memórias recém lançado "Spare" que perdeu a virgindade com uma mulher mais velha em um campo atrás de um bar em 2001. Sasha confessou sua identidade em 5 de fevereiro.

No dia seguinte, após Sasha revelar sua identidade, a Turquia e a Síria sofreram com um terremoto de magnitude 7,8, deixando cidades completamente destruídas.

"O terremoto aconteceu no dia seguinte à minha história e eu me lembro de pensar o quanto isso era mais importante do que quem tinha ou não dormido com um príncipe", disse ela ao Daily Mail.

"A senhorita Piggy vivia tranquilamente no meu sótão há 20 anos, então espero que alguém possa lhe dar um novo sopro de vida. Para mim, era apenas um brinquedo de pelúcia dado a mim por um amigo, mas espero que arrecade muito dinheiro para uma boa causa", revelou ao New York Post.