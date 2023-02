Reprodução/Instagram - 14.05.2022 Whindersson Nunes e Luísa Sonza terminaram casamento em 2020





Na última terça-feira (22), Whindersson interagiu com Luisa Sonza o Instagram e elouqueceu os fãs. O humorista repostou uma publicação em que a cantora mencionou ele.

"Até a mamacita assistiu isso não é um culto na Netflix", escreveu ele ao compartilhar um story de Luísa. A loira postou uma foto dela assistindo o show de humor de Whindersson, disponível na Netflix.

Alguns internautas reagiram ao post. "Podiam voltar, porque quem colocou ódio entre eles foi o povo da internet", comentou um. Outro ainda disse: "Sei que não deve ser saudável mas eu amaria se tivessem uma recaída das boas".