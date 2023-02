Foto: Reprodução/Instagram Isabella Scherer é pedida em casamento pelo namorado Rodrigo Calazans





A influenciadora e vencedora da 8ª edição do Masterchef Brasil está completando 27 anos, mas não foi apenas o aniversário que Isabella Scherer está comemorando nesta sexta-feira (17).

A influenciadora compartilhou com os seguidores que foi pedida em casamento pelo namorado Rodrigo Calazans, de 39 anos. O casal está junto desde 2020 e são pais dos gêmeos Mel e Bento, nascidos em setembro de 2022.

















A influenciadora contou nos stories do Instagram que quem teve a ideia das alianças foi o próprio Rodrigo e fez o molde junto da amiga do casal, Renata. Um detalhe que chamou a atenção dos seguidores é que as alianças do casal são em formato de garfo e faca, já que Isabella é cozinheira.

O anúnico do casório nas redes sociais recebeu diversos comentários de fãs, amigos e famosos que comemoraram com a notícia. A atriz Giovanna Grigio comentou na publicação de Isabella se mostrando muito feliz pela amiga. "AAAAAAAA que felicidade", escreveu ela, seguida por Sheila Mello que desejou muita feliciade ao casal. "Aí que lindos!!! Que Deus abençoe sempre a família que construíram", escreveu ela.