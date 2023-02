Reprodução/Instagram MC Loma conta que está passando por um momento difícil e pede a compreensão dos fãs

MC Loma apareceu nos Stories do Instagram para desabafar e explicar o sumiço das redes sociais. Em Recife, na casa de Mirella Santos, a cantora contou que ela e as amigas estão passando por uma fase ruim.

No perfil, a artista deixou de compartilhar vídeos do cotidiano com as Gêmeas Lacração, Mirella e Marielly.





"Está acontecendo tanta coisa comigo e com as meninas que estou tão cansada psicologicamente. Exausta. Não tenho mais psicológico para vir aqui aparecer e ser eu, me divertir e rir que nem eu ria", começou ela.

Paloma pediu pela compreensão dos seguidores neste momento. "Eu sei que Deus está comigo, Deus está com as meninas e tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Então, a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender. Não desistam de mim, não. Eu vou voltar a aparecer por aqui, vou voltar a ficar feliz, voltar a me divertir com vocês", concluiu ela.

