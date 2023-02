Reprodução / Instagram 14.02.2023 Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco celebrou nesta terça-feira (14) o Valentine’s Day, o dia dos namorados norte-americano, fazendo uma declaração ao seu marido, Hugo Moura. A atriz compartilhou no Instagram uma sessão fotográfica dos dois vestidos apenas com suas roupas íntimas e outras imagens românticas.

“Meu eterno namorado! Que sorte a minha...”, declarou Secco na legenda da publicação que foi aclamada pelos seguidores da atriz. “Lindos, vocês são muito especiais, pessoas incríveis”, elogiou a cantora Carolzinha. “Amo o amor de vcs!”, afirmou a Tia má.





As imagens compartilhadas por Deborah foram românticas, na maioria. Contudo, a atriz também publicou cliques ousados com o marido, entre eles uma sequência em vídeo do casal trocando beijos em uma piscina.





Deborah também tem compartilhado o que tem feito para se preparar para o Carnaval. Neste ano, a atriz estará na Marquês de Sapucaí mais uma vez, porém não estará na avenida, mas marcará presença como rainha de camarote.

