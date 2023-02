Reprodução/Instagram Jottapê é furtado em bloco de Lexa em São Paulo

Jottapê foi furtado no domingo (12) durante o bloco de Lexa no pré-Carnaval de São Paulo.

Pelos Stories do Instagram, o ator de Sintonia contou que os bandidos levaram seus pertences e ainda cercaram a sua esposa, Estefaby Boro, que está grávida .





"Vim na boa vontade cantar no bloco e um arrombado pega minha lupa. Sempre tem um filho da put* para estragar o evento. Minha esposa grávida e geral empurrando para roubar. Meus documentos, minha carteira!", lamentou ele.

O artista comentou que só exigiu segurança. "Bem material a gente conquista. Agora cercar eu e minha esposa grávida, empurrar, machucar os dois... Exigimos o mínimo para entregar o melhor para vocês", disse.

Jottapê mostrou que alguns foliões encontraram os seus pertences pelo chão e entregaram de volta para o trio.

"Segurança é algo que nenhum artista precisa cobrar, é o mínimo! Ficamos super preocupados pois a barriga da Estefani chegou a ficar dura devido ao susto. Mas graças a Deus aparenta estar tudo bem. Vamos marcar consulta para ver se está tudo certo devido ao susto", concluiu ele.

