Reprodução/Instagram Após reatar o namoro, Bruna Biancardi visita loja de vestido de noiva em Paris

Durante o final de semana, Bruna Biancardi agitou os seguidores ao compartilhar a sua visita à loja de vestidos de noiva em Paris.

Acompanhada de uma amiga, a namorada de Neymar Jr. mostrou o passeio e deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha com uma possível cerimônia.

Vale lembrar que Neymar e Bruna passaram o Ano Novo juntos após ficaram seis meses separados. Em entrevista, a morena revelou que eles reataram o namoro.



No dia 5 de fevereiro, o jogador de futebol completou 31 anos e ganhou uma belíssima declaração de amor da amada.

"Que Deus continue blindando o nosso relacionamento", escreveu ela em um trecho do texto.

