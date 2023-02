Reprodução/Instagram PA tatuou o rosto do filho no braço

"É suportável", disse Paulo André sobre a dor de fazer uma tatuagem no braço. Mas não era uma tatuagem qualquer. O atleta e ex-BBB compartilhou nos stories do Instagram o momento em que desenhava na pele o rosto de seu filho, Paulo André Jr., conhecido como Peazinho, neste domingo (12). O atleta, que participou do BBB 22, fez uma tatugem do rosto do bebê, em que ele aparece usando uma coroa.