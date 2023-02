Reprodução/Instagram Megan Fox apaga fotos com Machine Gun Kelly

Megan Fox apagou todas as fotos do Instagram com seu noivo, Machine Gun Kelly e passou a seguir Harry Styles, Timothée Chalamet e Eminem. Ela não seguia ninguém na rede social. A atitude da atriz levantou suspeitas de uma separação do casal.

Para completar, ela usou a letra da música "Pray You Catch Me", de Beyoncé, sobre traição, para legendar a última foto de seu feed. Os seguidores de Megan começaram a especular sobre um possível término.