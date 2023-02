Reprodução Rafa Kalimann nega romance com João Vicente

"Isso não é verdade. Estou 100% solteira", afirmou Rafa Kalimann, 29, em entrevista dada no Baile da Vogue, quando perguntada sobre um possível relacionamento com João Vicente, 39. Rafa terminou o namoro com José Loreto, 38, após seis meses juntos.

Os dois já viveram um affair em 2022 e despertaram a curiosidade do público sobre uma possível reconciliação após serem flagrados em um show do Caetano Veloso.

O término com Loreto partiu de Kalimann. Algumas atitudes do ator incomodaram a apresentadora, que decidiu acabar com o namoro.