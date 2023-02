Reprodução Drake aposta mais de R$ 5 milhões no Super Bowl

"Apostas psicóticas", disse Drake em suas redes sociais ao comentar o investimento que fez para a final do Super Bowl. bDono de uma fortuna avaliada em US $70 milhões, Drake revelou, em seu Instagram, que apostou cerca de US $1 milhão (R$ 5,2 milhões) na competição. Marcada para a noite deste domingo, 12, a aguardada final da NFL contará com Rihanna em seu show de intervalo.

Um dos eventos mais aguardados do esporte norte-americano, o Super Bowl deste ano será disputado pelos times Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. E foi exatamente com base neste embate que Drake decidiu fazer diversas apostas numa plataforma especializada.

"Minhas apostas psicóticas para domingo já estão no Stake. Por favor, não analisem a lógica por trás dessas apostas, porque não há nenhuma”, afirmou o rapper, em seu Instagram.

Segundo o NME, o post mostra que Drake apostou US $700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões) na vitória dos Kansas City Chiefs. O rapper ainda aplicou US $50 mil (R$ 260 mil) na eleição de Patrick Mahomes como o maior artilheiro dos Chiefs, enquanto outros US$ 50 mil (R$ 260 mil) foram apostados em que JuJu Smith-Schuster fará o primeiro touchdown dos Chiefs.