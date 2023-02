Reprodução Após críticas, Harry Styles mudou o tom do discurso

Depois de ser criticado por suas falas ao vencer a categoria de Álbum do Ano, no Grammy, Harry Styles subiu no palco novamente para ser premiado. Desta vez, no BRIT Awards, recebendo a estatueta como Artista do Ano, o cantor reformulou o discurso.

"Obrigado novamente. Vou começar, quero agradecer à minha família por ser a família mais solidária, compreensiva, paciente e amorosa que eu poderia pedir. Quero agradecer a minha mãe, por me inscrever no X-Factor, sem me avisar. Então eu literalmente não estaria aqui sem vocês. Quero agradecer a Niall, Liam, Louis e Zayn. Também não estaria aqui sem você. Muito obrigado. Estou muito, muito grato por isso e estou muito ciente do meu privilégio aqui esta noite, então este prêmio é para Rina, Charlie, Florence, Mabel e Becky", disse ele.