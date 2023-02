Reprodução / Instagram / Luiza Ferraz Thaila Ayala

Thaila Ayala compartilhou com os seguidores um ensaio de gravidez nesta quarta-feira (08). Nas fotos, a atriz aparece nua em meio a natureza carregando o filho Francisco de 1 ano, que em breve será um irmão mais velho.

“Há Natureza”, escreveu a atriz nas fotos feitas pela fotógrafa Luiza Ferraz. Por conta da nudez artística, as fotos precisaram ser censuradas para não infringir as regras de conduta do Instagram, onde foram publicadas.





Thaila está à espera de uma menina. A pequena Tereza será a segunda filha da união com o ator Renato Góes. “Como eu sou um homem de sorte. Que família linda”, elogiou o pai babão nos comentários.

Recentemente o artista mandou um recado especial para esposa pelas redes sociais, quando descobriram a nova gravidez. “Mamãe, vamos para sempre juntos nessa delícia de aventura que é a vida. Te amo infinito”, declarou.

