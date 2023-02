Foto: Reprodução/Instagram Gabily fala de 'livramento' após problemas com carro e levanta suspeitas

Na tarde desta segunda-feira (6) a cantora Gabily recorreu às redes sociais para fazer um desabafo com os fãs. A cantora passou por um momento de sufoco ao descobrir que uma das rodas do carro estavam sem os parafusos.

Gabily conta que apenas notou o perigo após dirigir o veículo e sentir uma certa instabilidade, e afirma que logo recorreu a um especialista no assunto.

"Estou até nervosa. Fui sair de casa com meu carro, e a roda estava bambeando muito, o carro estava meio esquisito. Vim correndo no borracheiro perto de casa, liguei o alerta e vim devagarzinho. Cheguei aqui, a roda do meu carro estava sem três parafusos, e o parafuso de segredo estava quebrado", contou Gabily através dos stories do Instagram.

A cantora conta que existem diversas possibilidades para o que poderia ter ocorrido e levantas suspeitas de uma possível tentativa para a cantora sofrer um acidente. "A gente não sabe ainda exatamente o que foi, se tentaram roubar a roda e não conseguiram ou, sei lá, se foi alguma maldade para eu sofrer um acidente, porque não é normal. O cara da borracharia checou todos os pneus, todos estavam ok, e só esse da roda de trás que não. Seja o que for, Deus já me deu livramento e está tudo certo. Estou indo tentar comprar parafusos novos", finalizou ela.

Em dezembro a cantora passou por outro perrengue quase grave. Durante uma apresentação no Rio de Janeiro, Gabily caiu na água durante a performance, já que o palco na qual a cantora se apresentava era em frente a uma piscina. "Meu pé escorregou para frente quando tropecei. Sei lá, no fim nem sei o que rolou. Ainda tentei segurar com a mão. Estou rindo, mas quase me afoguei", contou ela.

A cantora mostrou o hematoma que ficou na perna após o acidente mas acalmou os fãs. "Esse foi o único dano que sofri, porque meu joelho bateu no azulejo da piscina e está roxo e ralado. Tirando isso, estou ótima".

Não mas e a @Gabily que caiu na piscina no meio do show dela? Kkk pic.twitter.com/FdM8obCrBR — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) December 22, 2022