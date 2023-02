Reprodução / Instagram Arthur Aguiar e Deolane Bezerra são vistos juntos em festa

Deolane Bezerra e Arthur Aguiar participaram de uma festa e foram flagrados por Carlinhos Maia na noite da última segunda-feira (6). Embora tenham negado um relacionamento recentemente, os dois estavam sentados próximos quando Carlinhos iniciou a gravação de uma conversa com Arthur.

O influenciador estava surpreso com a presença de Arthur Aguiar no evento. Segundo ele, o ator seria mais recluso. “Milagre não! Estou saindo mais agora”, desmentiu Arthur, para a felicidade de Carlinhos.





Antes de gravar a conversa, Carlinhos abordou Deolane e provocou sua amiga sugerindo que seu recente comportamento diferente poderia estar relacionado a uma fase amorosa. "Dois meses sem qualquer polêmica. Ou você está apaixonada... Alguma coisa está acontecendo", brincou Carlinhos, deixando Deolane sem resposta.

Em Janeiro, o ex-BBB e a ex-Fazenda foram vistos passeando de lancha nesta tarde, em Maceió. O evento marcava o aniversário do influenciador Lucas Guimarães. Na época, Arthur negou os rumores de um relacionamento. “estão criando situações onde não existe nada”, afirmou.



