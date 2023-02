Reprodução / Instagram Rapper Big Latto

A rapper Big Latto, indicada do Grammy, anunciou que planejava leiloar calcinhas usadas em uma plataforma de vendas online, o Ebay. No entanto, a venda foi impedida devido às diretrizes de saúde e higiene do site. O agente da artista afirmou ao site TMZ, contudo, que as calcinhas poderão ser vendidas como artigos de merchandising.

A concorrente ao Grammy chegou a ter uma calcinha com estampa de onça quase alcançar o valor de 100 mil dólares, antes do Ebay tirar o item do ar. Latto resolveu fazer essa brincadeira para provar para alguns fãs que ela teria mais de uma peça íntima com a estampa pintada.

Originalmente, a rapper estava sendo cobrada por fãs “fiscais de figurino” que a acusaram de repetir o look de oncinha muitas vezes. Com isso, Latto resolveu tomar medidas drásticas. Ao iniciar o leilão, ela publicou em seu Instagram: “Coloquei para vender, já que não posso usa-las duas vezes”.

Além do leilão, Latto ainda tirou um tempo para explicar para os zombadores que ela possui leva uma mala com roupas íntimas para trocar durante as turnês.

Nah Latto’s panties goin for almost 100k💀 pic.twitter.com/OVmNUlQQDM — Hoodville (@Hoodville_) January 31, 2023