Foto: Reprodução/Instagram Iza assiste a jogo de Yuri Lima, novo affair, jogador do Mirassol

A cantora Iza surpreendeu os fãs e torcedores do time de futebol do Mirassol-SP ao aparecer no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia para assistir o duelo com Palmeiras pelo Paulistão, nesta quarta-feira (1º).

A ida da cantora ao estádio tem um motivo especial: prestigiar de perto o novo amor , o jogador Yuri Lima, do Mirassol. O casal confirmou o relacionamento no último dia 17 após rumores rondarem as redes sociais.

O envolvimento do casal já estava sendo comentado na web desde o ano novo, quando Yuri foi visto acompanhando a cantora em um show na praia de Copacabana. No mesmo dia, o jogador chegou a compartilhar nas redes sociais um story da cantora e logo em seguida publicou uma foto de um momento íntimo do casal.

Quarta-feira.

Chuva.

5ª rodada do Paulistão.

Mirassol x Palmeiras.

Palmeiras com time reserva.

Estádio Maião.

Yuri Lima veste a camisa 5.

Iza presente.

Acena sorridente.

O amor é PESADÃO 🎼🎶🎵🎤



🎙️ narramos no YouTube do @Paulistao pic.twitter.com/WoEFGkkbGq — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) February 2, 2023

Será? O jogador Yuri Lima postou foto de sua silhueta e de uma mulher, que internautas estão apontando ser a cantora Iza. O que acham? pic.twitter.com/UrwtTtkZyQ — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 17, 2023

E claro que a ida da cantora ao estádio gerou diversos comentários nas redes sociais e os famosos memes. Muitos internautas comentaram o fato da cantora ir ao estádio em uma quarta-feira a noite só para ver o namorado jogar. "Top 5 coisas mais aleatórias da VIDA: Yuri Lima e Iza", comentou uma internauta.



TALISMÃ ⚽️💜🚨



IZA está no Estádio Maião para assistir o jogo entre Mirassol e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Ela esta prestigiando o jogador Yuri Lima, que recentemente postou uma foto com a cantora em clima de romance.



🎥 Reprodução



pic.twitter.com/veaviLa1Od — EsportudoW (@EsportudoW) February 2, 2023

Se a iza continuar com o Yuri depois desse jogo, pode ter certeza que é amor de verdade…. pic.twitter.com/xi6qXUqDhd — Uno 2.0 Corinthiano (@CoringaoAmor) February 2, 2023

mano, até agr eu não acredito que a cantora Iza tá namorando o bagre do yuri, e ainda foi assistir jogo dele 23 hrs pelo Mirassol KKKKKKKKKKKKKKKK

na moral, dá até esperança pra homem feio igual eu, namorar mulher bonita. ídolo — Lucas ᶠᶠᶜ (@Lc_Almeida7) February 2, 2023

Este é o primeiro relacionamento público da cantora desde 2022, quando anuniciou o divórcio. Iza era casada com o produtor musical Sérgio Santos, que teve participação em grande parte dos principais hits da carreira da cantora. O casal anunciou o divórcio em outubro de 2022.