Reprodução / Instagram 02.02.2023 Gabriela Duarte com a família

A atriz Gabriela Duarte decidiu se aventurar com os filhos, Manuela e Frederico, em uma excursão radical com um barco puxado por uma moto d'água. Ela compartilhou no Instagram os momentos registrados com a família, incluindo um vídeo do momento exato em que todos tombaram após posarem para uma foto.

“É minha gente... Não basta ser mãe. Tem que pagar aquele miquinho também.”, escreveu a atriz na legenda da publicação.





No vídeo, a família se posiciona em um bote inflável e aguarda a embarcação ser puxada. Contudo, o solavanco é muito forte e ninguém conseguiu se segurar em cima do barco, caindo todos na água.

Recentemente, Gabriela Duarte deixou de seguir a mãe, Regina Duarte, no Instagram. A filha da veterana deu o unfollow após ela apoiar os ataques terroristas em Brasília.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.